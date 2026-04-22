Liban : un soldat français succombe à ses blessures, annonce Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron a annoncé la mort du caporal-chef Anicet Girardin, décédé des suites de ses blessures après avoir été grièvement touché au Liban. Le militaire, appartenant au 132e régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes, avait été rapatrié en France la veille.

Dans un message publié sur X, le chef de l’État a salué la mémoire d’un soldat « mort pour la France », rendant hommage à son engagement et à son sacrifice. Ce décès intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, notamment avec le Hezbollah, impliqué dans les affrontements.