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Liban : un soldat français succombe à ses blessures, annonce Emmanuel Macron

22 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Liban : un soldat français succombe à ses blessures, annonce Emmanuel Macron
Liban : un soldat français succombe à ses blessures, annonce Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron a annoncé la mort du caporal-chef Anicet Girardin, décédé des suites de ses blessures après avoir été grièvement touché au Liban. Le militaire, appartenant au 132e régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes, avait été rapatrié en France la veille.

Dans un message publié sur X, le chef de l’État a salué la mémoire d’un soldat « mort pour la France », rendant hommage à son engagement et à son sacrifice. Ce décès intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, notamment avec le Hezbollah, impliqué dans les affrontements.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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