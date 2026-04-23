ONU : les candidats à la succession de Guterres promettent réformes et renouveau

Les prétendants à la tête de l’Organisation des Nations unies se sont engagés à poursuivre les réformes de l’institution tout en défendant ses principes fondamentaux, dans un contexte de crise de crédibilité et de pressions internationales croissantes.

Quatre candidats sont actuellement en lice pour succéder à Antonio Guterres à partir de l’année prochaine. Parmi eux figure notamment Rebeca Grynspan, ancienne vice-présidente du Costa Rica. D’autres candidatures pourraient encore émerger dans les mois à venir.

Tous ont mis en avant la nécessité de revitaliser une organisation confrontée à des défis majeurs, notamment la baisse de son influence sur la scène internationale et les critiques de grandes puissances.

Les candidats ont insisté sur leur volonté de préserver les missions essentielles de l’ONU, en particulier le maintien de la paix et le soutien au développement, tout en modernisant son fonctionnement.

La prochaine direction devra également répondre aux attentes des États membres, qui réclament une réduction des coûts et une réforme en profondeur pour renforcer l’efficacité et la pertinence de l’organisation.

Dans un contexte marqué par des crises géopolitiques multiples et une remise en cause des règles internationales, le futur secrétaire général aura la lourde tâche de redonner du poids et de la crédibilité à l’ONU.