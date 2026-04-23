Zelensky alerte sur les risques pour la défense antimissile ukrainienne en cas de conflit prolongé avec l’Iran

Le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a mis en garde contre les conséquences d’un conflit prolongé au Moyen-Orient sur les capacités de défense de son pays.

Selon lui, une guerre durable impliquant l’Iran pourrait accroître les risques pour l’Ukraine en matière d’approvisionnement en systèmes antimissiles, notamment ceux fournis par les États-Unis.

Zelensky a expliqué que Kiev ne disposait déjà que d’un nombre limité de missiles et d’équipements, en raison des capacités de production restreintes des États-Unis. Jusqu’à présent, aucune interruption n’a été constatée, mais la situation pourrait évoluer si les tensions au Moyen-Orient s’intensifient.

Le président ukrainien a notamment évoqué le rôle clé des systèmes Patriot, essentiels pour intercepter les missiles balistiques. Ces équipements sont en partie financés via des mécanismes permettant aux alliés de l’OTAN de soutenir l’achat d’armes pour l’Ukraine.

Il a souligné que la priorité donnée à d’autres zones de conflit pourrait détourner des ressources militaires cruciales, fragilisant ainsi la capacité de défense de Kiev face aux attaques russes.

Parallèlement, Zelensky a affirmé que l’Ukraine partageait son expertise en matière de lutte contre les drones avec certains pays du Moyen-Orient, mettant en avant l’expérience acquise face aux forces russes, qui utilisent notamment des drones d’origine iranienne.

Cette déclaration illustre les interconnexions croissantes entre les différents conflits internationaux et leurs répercussions sur les équilibres militaires mondiaux.