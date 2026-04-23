Washington dénonce les pressions chinoises contre le voyage du président taïwanais

Les États-Unis ont vivement critiqué la Chine pour les pressions exercées sur plusieurs pays africains afin d’empêcher le déplacement du président de Taïwan, Lai Ching-te.

Selon un responsable américain, Pékin aurait poussé certains États à refuser le survol de leur territoire par l’avion présidentiel taïwanais, entravant ainsi son voyage officiel. Washington estime que cet épisode illustre une utilisation abusive des règles de l’aviation civile internationale à des fins politiques.

Les États-Unis ont appelé la Chine à mettre fin à ces pratiques, qu’ils considèrent comme une tentative d’isoler davantage Taïwan sur la scène internationale.

Cette affaire a également suscité des réactions en Union européenne et au Royaume-Uni, où des inquiétudes ont été exprimées face à ces pressions diplomatiques.

De son côté, Pékin défend sa position en invoquant le principe d’« une seule Chine », qui considère Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire.

Cet incident illustre une nouvelle fois les tensions géopolitiques croissantes autour de Taïwan, au cœur des rivalités entre grandes puissances et des enjeux d’influence en Afrique et au-delà.