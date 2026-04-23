Mer de Chine méridionale : Taïwan affiche sa présence militaire sur une île disputée

Un membre du gouvernement de Taïwan a effectué une visite rare sur l’île d’Itu Aba, au cœur de la très disputée mer de Chine méridionale, à l’occasion d’exercices militaires menés par les garde-côtes.

La ministre Kuan Bi-ling, en charge des affaires maritimes, s’est rendue sur cette île appelée Taiping par Taipei pour superviser des manœuvres incluant des opérations de secours, d’évacuation médicale et de lutte contre la pollution maritime.

Les exercices ont également comporté un entraînement à l’arraisonnement d’un navire suspect. Des forces spéciales, armées, ont simulé l’interception d’un cargo ayant refusé de répondre aux communications, illustrant la volonté de Taïwan de renforcer sa capacité de contrôle maritime.

Il s’agit de la première visite ministérielle sur cette île depuis sept ans, un geste à forte portée symbolique dans une zone revendiquée également par la Chine, le Vietnam et les Philippines.

La mer de Chine méridionale constitue un point chaud stratégique majeur, où se croisent revendications territoriales, routes commerciales essentielles et rivalités militaires. Pékin y a notamment renforcé sa présence ces dernières années, en construisant des îles artificielles et en y déployant des infrastructures militaires.

Cette visite et ces exercices traduisent la volonté de Taïwan d’affirmer sa souveraineté et de sécuriser ses positions dans une région où les tensions restent élevées.