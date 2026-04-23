Nigeria : six suspects jugés pour complot de coup d’État plaident non coupables

Au Nigeria, six anciens responsables de la sécurité accusés d’avoir tenté de renverser le gouvernement du président Bola Tinubu ont plaidé non coupables devant un tribunal fédéral à Abuja.

Les prévenus font face à 13 chefs d’accusation, dont trahison, terrorisme et financement du terrorisme. Parmi eux figure un général de division à la retraite. Un septième suspect, ancien gouverneur d’un État, est toujours en fuite.

Lors de l’audience, la juge Joyce Abdulmalik a décidé de reporter le procès au 27 avril, tout en ordonnant la détention provisoire des accusés sous la responsabilité des services de sécurité de l’État.

Les avocats de la défense ont demandé une libération sous caution, mais leur requête a été rejetée. Le tribunal leur a demandé de déposer des demandes formelles écrites pour toute nouvelle tentative.

Le procureur général Lateef Fagbemi a plaidé pour une procédure rapide, soulignant la gravité des accusations et les implications pour la sécurité nationale.

Cette affaire représente l’une des poursuites pour trahison les plus importantes au Nigeria ces dernières années, dans un contexte où les autorités cherchent à renforcer la stabilité politique et à dissuader toute tentative de déstabilisation du pouvoir en place.