Hongrie : le futur gouvernement promet d’ouvrir les archives de la police secrète communiste

Le prochain gouvernement de Hongrie, dirigé par Peter Magyar, s’est engagé à ouvrir les archives de la police secrète datant de l’époque communiste, une décision présentée comme un tournant historique.

Cette initiative vise à permettre un accès complet aux chercheurs et historiens, dans un pays où les informations sur les collaborateurs des services de sécurité de l’ancien régime n’ont jamais été pleinement rendues publiques.

Balint Ruff, pressenti pour diriger le cabinet du futur Premier ministre, a indiqué que cette ouverture serait une « priorité absolue ». Il a insisté sur la nécessité de garantir un cadre de recherche libre de toute pression politique.

Le projet s’inscrit dans une volonté plus large de rupture avec l’ère du Premier ministre sortant Viktor Orbán, battu lors des dernières élections législatives.

Le parti Tisza a fait campagne sur un programme de réformes visant à rapprocher la Hongrie de l’Union européenne, relancer l’économie et restaurer la transparence des institutions.

Au-delà de la dimension historique, le futur gouvernement entend également s’attaquer à la corruption et récupérer des fonds publics détournés, un enjeu clé pour débloquer les financements européens gelés.

L’ouverture de ces archives pourrait raviver des débats sensibles sur le passé du pays, tout en marquant une étape importante dans le travail de mémoire et de transparence démocratique.