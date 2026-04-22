Face aux attaques iraniennes, les États-Unis adoptent une technologie anti-drones ukrainienne

Les États-Unis ont récemment déployé une technologie ukrainienne de lutte anti-drones sur une base stratégique en Arabie saoudite, après une série d’attaques attribuées à l’Iran, selon plusieurs sources.

Au cœur de ce dispositif figure la plateforme Sky Map, utilisée sur la base aérienne Prince Sultan Air Base. Ce système permet de coordonner la détection et la neutralisation des drones, une menace devenue centrale dans les conflits modernes.

Ce déploiement illustre la montée en puissance de l’expertise ukrainienne dans ce domaine, forgée au cours de la guerre contre la Russie. Les technologies développées par Kiev sont désormais considérées comme parmi les plus avancées et éprouvées en conditions réelles.

Selon des analystes, cette décision reflète aussi les limites persistantes de certains systèmes de défense américains face aux attaques de drones, notamment dans des environnements complexes et saturés.

La base utilise déjà plusieurs outils complémentaires, comme les systèmes de détection FAAD de Northrop Grumman et les intercepteurs Coyote de RTX Corporation, mais l’ajout de Sky Map vise à renforcer la coordination et la réactivité.

Cette évolution souligne un changement stratégique : les États-Unis n’hésitent plus à intégrer des technologies étrangères innovantes, en particulier celles issues de conflits récents, pour adapter leur défense aux nouvelles formes de guerre.