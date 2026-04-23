Charles III en visite historique aux États-Unis pour sauver une alliance fragilisée avec Trump

Le Charles III s’apprête à effectuer la visite la plus marquante de son règne en se rendant aux États-Unis la semaine prochaine, avec pour objectif de renforcer la « relation spéciale » entre Londres et Washington, mise à rude épreuve par les tensions géopolitiques récentes, notamment autour de l’Iran.

Accompagné de la reine Camilla, le souverain britannique doit rencontrer le président américain Donald Trump et s’adresser au Congrès. Cette visite d’État, très attendue, vise à consolider une alliance historique entre deux puissances étroitement liées sur les plans diplomatique, militaire et économique.

Le déplacement intervient dans un contexte délicat, alors que les relations entre les deux pays ont atteint leur niveau le plus bas depuis plusieurs décennies en raison de divergences liées au conflit avec l’Iran. Donald Trump a notamment critiqué à plusieurs reprises le Royaume-Uni sur sa position dans ce dossier.

Cette visite revêt également une forte portée symbolique. Elle coïncide avec le 250e anniversaire de la déclaration d’indépendance des États-Unis, marquant la rupture des 13 colonies avec la couronne britannique sous le règne du roi George III, ancêtre de Charles III.

Pour le souverain britannique, ce voyage sera l’occasion de rappeler l’évolution des relations entre les deux nations, passées de l’affrontement à l’une des alliances les plus solides au monde. Il entend mettre en avant les liens étroits qui unissent aujourd’hui les deux pays, notamment en matière de sécurité et de coopération économique.

De son côté, Donald Trump, connu pour son attachement à la monarchie britannique, devrait profiter de cette visite pour afficher une proximité avec la famille royale. Malgré les tensions, cette rencontre pourrait marquer une tentative de relance du partenariat stratégique entre les deux alliés historiques.