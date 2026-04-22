Liban : des frappes fragilisent le cessez-le-feu avant des négociations cruciales à Washington

De nouvelles violences dans le sud du Liban mettent à l’épreuve un cessez-le-feu déjà fragile avec Israël, à la veille de discussions diplomatiques attendues à Washington.

Selon des sources libanaises, une frappe israélienne a fait au moins deux morts, tandis que le Hezbollah accuse Israël de violer la trêve. De son côté, l’armée israélienne impute également au Hezbollah des actions contraires aux termes du cessez-le-feu, illustrant une escalade verbale et militaire.

Le gouvernement libanais tente de préserver cette trêve de dix jours et souhaite sa prolongation, mais fait face à des divisions internes sur l’opportunité de négocier avec Israël.

Les discussions prévues à Washington s’inscrivent dans une médiation menée par les États-Unis, avec l’implication du secrétaire d’État Marco Rubio, ainsi que des représentants libanais et israéliens.

L’objectif est de consolider le cessez-le-feu et d’éviter une reprise des hostilités à grande échelle dans une région déjà sous haute tension.

Ces incidents illustrent la fragilité de la situation sur le terrain, où la moindre violation peut compromettre les efforts diplomatiques en cours et raviver un conflit plus large entre les deux camps.