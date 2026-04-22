Gaza : des élections locales testent l’influence du Hamas dans un contexte sous tension

Dans la bande de Gaza, des élections municipales inédites depuis plusieurs années se tiennent, offrant un aperçu de l’influence du Hamas dans un contexte politique et sécuritaire fragile.

Le scrutin concerne notamment la ville de Deir al-Balah, où les électeurs sont appelés à désigner leurs représentants locaux dans le cadre d’élections organisées par l’Autorité palestinienne.

Officiellement, le Hamas ne participe pas directement à ces élections. Toutefois, certaines listes incluent des candidats considérés comme proches du mouvement, ce qui transforme ce vote local en un test indirect de sa popularité auprès de la population.

Des analystes estiment que ce scrutin revêt une dimension symbolique importante, notamment dans le cadre des initiatives politiques soutenues par Donald Trump concernant l’avenir de Gaza.

Au-delà de l’enjeu électoral, ces élections interviennent dans un contexte marqué par des tensions persistantes, où les divisions politiques entre factions palestiniennes continuent de peser sur la gouvernance du territoire.

Même limitées à l’échelle municipale, ces élections pourraient fournir des indications précieuses sur l’évolution des rapports de force politiques dans la bande de Gaza, ainsi que sur les attentes d’une population confrontée à des conditions de vie difficiles.