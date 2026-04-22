À Colmar, un Stradivarius fantôme refait surface, 80 ans après sa disparition

Dans une salle de concert à Colmar, en mars dernier, un violon a fait plus que chanter. Il a réveillé une vieille affaire, remontant aux heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. Selon l’association Musique et spoliation, un Stradivarius disparu depuis 1944 aurait été repéré au milieu des archets et des applaudissements, comme si l’histoire avait choisi ce décor feutré pour revenir frapper à la porte.

Ce violon, estimé autour de 10 millions d’euros, serait un modèle de 1719 attribué à Antonio Stradivari, issu d’une série rare dont certains exemplaires manquent encore à l’appel. La présidente de l’association, Pascale Bernheim, assure être sûre de son coup et avance un nom, « le Lauterbach », un instrument reconnaissable à un détail que les connaisseurs n’oublient pas, un dos réalisé d’une seule pièce de bois. Dans ce milieu, une particularité de lutherie vaut parfois plus qu’un passeport.

L’association raconte avoir été alertée par un luthier présent ce soir-là, d’abord intrigué, puis soudain silencieux. Une scène presque banale dans les dossiers de spoliations, où les mots se raréfient dès qu’on touche à la provenance. Musique et spoliation affirme que l’instrument aurait été volé par les nazis à Varsovie en 1944, une trajectoire tragique et malheureusement familière, tant les biens culturels ont servi de butin et de monnaie d’échange.

Un dos d’une seule pièce, une mémoire en morceaux

Reste que l’émotion ne fait pas office de preuve. Pour confirmer l’authenticité et la traçabilité, il faudra une expertise indépendante, avec examen minutieux des caractéristiques de fabrication, recoupement d’archives, reconstitution de la chaîne de possession, ce fil souvent rompu par la guerre, les ventes, les héritages, parfois les arrangements discrets. Sur ce terrain, le moindre maillon manquant suffit à faire douter, et le moindre document retrouvé peut tout renverser.

Dans l’ombre de cet instrument présumé, un nom revient, Christophe Kindermann, descendant de l’ancien propriétaire. Il dit avoir appris récemment que le violon pourrait exister encore et souhaite pouvoir le voir, en famille, accompagné d’un spécialiste, pour confronter le récit transmis par son père à la réalité du bois, du vernis, des marques du temps. On imagine ce moment, l’intime face à l’Histoire, le regard qui cherche une certitude dans une courbe ou une rayure.

À ce stade, aucune confirmation officielle n’est sur la table et aucune procédure n’a été rendue publique. L’affaire n’en est qu’au début, suspendue entre une reconnaissance affirmée et la rigueur des vérifications qui s’imposent, surtout quand l’enjeu touche à la mémoire, au droit et à des sommes vertigineuses. Si l’expertise confirme la piste, ce concert de Colmar pourrait bien devenir un jalon, celui où un objet volé a cessé d’être une légende familiale pour redevenir un dossier bien réel, avec ses conséquences.