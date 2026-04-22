Réseau d’escorts haut de gamme démantelé à Milan, des footballeurs de Serie A cités dans l’enquête

Une opération des autorités financières italiennes a conduit au démantèlement d’un réseau structuré de prostitution de luxe opérant dans la capitale lombarde, avec l’interpellation de plusieurs suspects soupçonnés d’en être les organisateurs.

Les investigations ont mis au jour un système dissimulé derrière une société d’événementiel, proposant à une clientèle aisée des prestations combinant soirées privées et services sexuels dans des établissements prestigieux. Les enquêteurs estiment que l’activité a généré plus d’un million d’euros de revenus illicites, désormais saisis dans le cadre de la procédure.

Des clients issus du monde du sport et des affaires

Selon les éléments du dossier, ce réseau ciblait un public fortuné, comprenant des chefs d’entreprise et des personnalités évoluant dans le milieu sportif professionnel. Plusieurs joueurs évoluant dans le championnat italien apparaissent ainsi dans les investigations, sans que leur rôle exact ni leur identité ne soient officiellement détaillés à ce stade.

Les personnes arrêtées sont poursuivies pour des faits liés à l’exploitation de la prostitution et au blanchiment. L’affaire met en lumière l’existence d’un circuit organisé au cœur de la vie nocturne milanaise, mêlant événements mondains et activités illégales, et pourrait connaître de nouveaux développements à mesure que l’enquête progresse.