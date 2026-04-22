Disparition du cinéaste argentin, Luis Puenzo, derrière un film marquant sur la dictature

Le réalisateur argentin Luis Puenzo, figure majeure du cinéma latino-américain, est décédé à Buenos Aires à l’âge de 80 ans, a annoncé la Société des auteurs, saluant une carrière marquée par des œuvres engagées et reconnues à l’international.
Il s’était imposé sur la scène mondiale avec un long-métrage consacré aux dernières années de la dictature militaire en Argentine, récompensé par l’Oscar du meilleur film étranger en 1986. Cette œuvre, également primée à Cannes et aux Golden Globes, abordait notamment la question des enfants disparus, un thème profondément lié à l’histoire du pays.
Une influence durable sur le cinéma argentin
Au-delà de ce succès emblématique, Luis Puenzo avait réalisé plusieurs productions internationales, collaborant avec des acteurs de renom et adaptant des œuvres littéraires majeures. Son travail a contribué à donner une visibilité mondiale au cinéma argentin à une période charnière de son développement.
Engagé dans la structuration du secteur audiovisuel, il avait aussi joué un rôle clé dans l’adoption d’une loi visant à soutenir l’industrie cinématographique nationale dans les années 1990, avant de diriger l’institution publique chargée du cinéma. Sa disparition laisse une empreinte durable dans le paysage culturel argentin.
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