— Chelsea licencie déjà Liam Rosenior, arrivé il y a seulement trois mois après son départ de Strasbourg

Liam Rosenior n’est plus l’entraîneur de Chelsea. Le club a annoncé ce mercredi la fin de sa collaboration avec le technicien anglais, arrivé seulement en janvier 2026 après son départ de Strasbourg, avec un contrat qui devait initialement courir jusqu’en 2032. Son passage à Stamford Bridge s’arrête donc après un peu plus de trois mois et 23 matches seulement. Chelsea a confié l’intérim à Calum McFarlane jusqu’à la fin de saison.

En championnat, Chelsea a décroché au pire moment

La rupture a lieu après une nouvelle défaite lourde, 3-0 à Brighton le 21 avril, qui a fait glisser Chelsea à la 7e place. Les Blues se retrouvent à sept points de Liverpool, 5e, avec en plus un match en retard pour Liverpool. Brighton est désormais 6e avec 50 points, soit deux de plus que Chelsea, ce qui résume bien le déclassement du club dans la course à l’Europe.

Un club en panne

Les chiffres

sont accablants. Chelsea a perdu sept de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues. En Premier League, l’équipe restait sur cinq défaites consécutives sans marquer, une sécheresse offensive présentée comme la pire du club depuis 114 ans. À Brighton, Chelsea n’a encore rien montré de solide, et cette défaite a servi de point de rupture définitif.

L’élimination par le PSG a accéléré la crise

La campagne européenne a elle aussi pesé très lourd. Chelsea a été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le PSG, avec un 8-2 au total sur les deux matches. Au retour, à Stamford Bridge, Paris s’est imposé 3-0, confirmant l’écart entre les deux équipes et laissant Chelsea sortir d’Europe sur une double confrontation très mal vécue en interne comme en externe.

Le départ de Strasbourg prend un relief encore plus brutal

Il y a encore trois mois, Rosenior était l’entraîneur de Strasbourg et son arrivée à Chelsea ressemblait à une promotion logique. Aujourd’hui, le bilan est beaucoup plus sec : un entraîneur recruté pour incarner une trajectoire d’avenir, mais emporté avant même d’avoir pu installer un vrai cycle. La direction a justifié sa décision par des résultats et des performances jugés insuffisants, alors que Chelsea veut encore accrocher une qualification européenne et avancer en FA Cup.