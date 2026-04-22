Eurovision 2026 : plus de 1 100 artistes appellent au boycott à Vienne, Israël dans la tourmente

À quelques semaines de la 70e édition de l’Eurovision, prévue du 12 au 16 mai à Vienne, le concours traverse la crise la plus profonde de son histoire. Une lettre ouverte publiée sur le site du mouvement No Music for Genocide a recueilli plus de 1 100 signatures d’artistes et de représentants de labels, réclamant l’exclusion d’Israël de la compétition. Parmi les signataires figurent des noms reconnus internationalement : Peter Gabriel, Roger Waters (ex-Pink Floyd), le groupe Massive Attack, le producteur Brian Eno, le rappeur américain Macklemore ou encore le trio nord-irlandais Kneecap.
Un appel à exclure le diffuseur public israélien
Dans ce texte, les signataires demandent aux « chaînes de télévision publiques, aux artistes, aux organisateurs de soirées de visionnage et aux fans » de boycotter l’Eurovision tant que l’Union européenne de radio-télévision n’aura pas banni la chaîne israélienne Kan de la compétition, qu’ils accusent de s’être « rendue complice des crimes contre l’humanité commis par Israël ». Ce mouvement de contestation s’inscrit dans un contexte de rejet plus large de la participation israélienne, contestée depuis l’offensive militaire à Gaza lancée en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Cinq diffuseurs européens — ceux de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Islande, des Pays-Bas et de la Slovénie — ont d’ores et déjà annoncé leur retrait. Le Suisse Nemo, vainqueur de l’édition 2024, a quant à lui choisi de rendre son trophée en signe de protestation.
Israël maintenu, Noam Bettan en représentant
Malgré la pression, Israël reste à ce jour dans la compétition. C’est le chanteur franco-israélien Noam Bettan, 28 ans, qui portera les couleurs du pays avec son titre Michelle — une mission à forte charge symbolique dans un État où l’Eurovision est traditionnellement très suivi. Lors de la dernière édition, la candidate israélienne Yuval Raphael, survivante de l’attaque du 7 octobre, avait terminé deuxième avec le soutien massif du vote du public. Israël a remporté le concours à quatre reprises, la dernière fois en 2018. C’est après la victoire de l’Autrichien JJ lors de l’édition précédente que Vienne accueille cette année un concours plus contesté que jamais.
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