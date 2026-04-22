Theodoulos Gregoriou investit le Faubourg Saint-Honoré avec ses sculptures entre archéologie et impression 3D

Le quartier du Faubourg Saint-Honoré se transforme en galerie à ciel ouvert à partir du 28 avril et jusqu’au 27 juillet 2026. Place de l’Église Notre-Dame de l’Assomption, dans le 1er arrondissement de Paris, quatre sculptures de l’artiste chypriote Theodoulos Gregoriou prendront place dans l’espace public dans le cadre de l’exposition « Chypre au Faubourg Saint-Honoré ». Une initiative conjointe du Comité du Faubourg Saint-Honoré et de l’Ambassade de Chypre, gratuite et accessible à tous.

Le ciment comme langage, le temps comme matière

Né en 1956 à Malounda, formé à l’Institut des Arts Plastiques de Bucarest puis à l’École des Beaux-Arts de Paris, Theodoulos Gregoriou construit une œuvre à la croisée de l’archéologie, de l’architecture et des technologies numériques. Les quatre pièces présentées sont réalisées en impression 3D à partir de ciment blanc et gris — un matériau brut réinventé en outil de création contemporaine. Inspirées de vestiges archéologiques réinterprétés, elles explorent ce que l’artiste nomme les « stratifications de l’image du temps » : l’idée que chaque époque dépose une couche sur la précédente sans jamais l’effacer tout à fait. Ses œuvres ont déjà été montrées dans des contextes prestigieux, de la Biennale de Venise au Musée du Louvre, en passant par les Abattoirs de Toulouse.

Une inauguration musicale pour ouvrir l’exposition

Le vernissage se distinguera par une dimension sonore inattendue : une performance a cappella de 25 à 30 minutes sera donnée dans l’église polonaise voisine par le Chœur Amalgamation, avec le soutien du Ministère de la Culture de la République de Chypre. L’ensemble vocal féminin y interprétera des chants traditionnels chypriotes en polyphonie, mêlés à des paysages sonores contemporains. Une ouverture qui pose d’emblée le ton de cette exposition : celui d’un dialogue entre mémoire collective et création d’aujourd’hui, entre héritage culturel et innovation formelle.