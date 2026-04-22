EXCLU ENTREVUE – Boualem Sansal réagit à la condamnation de Kamel Daoud par la dictature algérienne

Dans un contexte de tensions croissantes entre liberté d’expression et autoritarisme en Algérie, Entrevue et La Nouvelle Revue Politique publient aujourd’hui une réaction exclusive de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Interrogé au lendemain de la condamnation de Kamel Daoud à trois ans de prison ferme, il livre une analyse sans détour d’une décision qui, selon lui, dépasse largement le cadre judiciaire. Pour Sansal, cette affaire révèle une fois de plus la nature profonde d’un régime qui n’a jamais renoncé à faire taire ses voix dissidentes.

Une semaine après la visite historique du pape Léon XIV en Algérie, les 13 et 14 avril, placée sous le signe du pardon, de la paix et de la réconciliation, le pouvoir algérien retombe dans sa vieille méthode : punir, intimider, faire taire. Le 21 avril, Kamel Daoud a annoncé sa condamnation à trois ans de prison ferme et à cinq millions de dinars d’amende. Écrivain franco-algérien, il est frappé pour avoir écrit librement.

Cette décision n’est pas un accident judiciaire. C’est une méthode de gouvernement par la peur. Le pouvoir veut la soumission du peuple et le silence des écrivains. En condamnant Kamel Daoud, c’est aussi un écrivain français qu’il prétend juger et punir. Nous lui disons ici notre soutien total.

Les hommes libres ont résisté aux plus grandes tyrannies du monde ; ils ont résisté à leurs polices, à leurs tribunaux, à leurs prisons. Ce n’est pas le pouvoir algérien qui les fera taire. Ce ne sont pas davantage ses complaisances parisiennes qui y parviendront.

Boualem Sansal