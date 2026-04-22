C’était un 22 avril : Avènement d’Henri VIII

Le 22 avril 1509, Henri VIII monte sur le trône d’Angleterre à l’âge de dix-sept ans, au lendemain de la mort de son père Henri VII. Second fils du fondateur de la dynastie Tudor, il n’était pas destiné à régner : c’est la mort prématurée de son frère aîné Arthur, emporté par la suette en avril 1502, qui fit de lui l’unique héritier de la couronne. Beau, cultivé, parlant plusieurs langues, le jeune Henri incarne aux yeux de ses contemporains le prince idéal de la Renaissance. Derrière cette façade lumineuse se profile pourtant l’un des souverains les plus redoutables de l’histoire anglaise, dont le règne de près de quarante ans allait bouleverser à jamais la religion, la politique et la société de son royaume.

Un héritage encombrant, un trône conquis de plein droit

Pour comprendre l’avènement d’Henri VIII, il faut remonter aux convulsions de la Guerre des Deux-Roses, ce conflit sanglant entre les Maisons de Lancastre et d’York qui avait déchiré l’Angleterre pendant des décennies. C’est Henri Tudor — son père — qui avait mis fin à ce chaos en 1485 en tuant le roi Richard III à la bataille de Bosworth, épousant ensuite la princesse Élisabeth d’York pour unifier les deux dynasties rivales. Leur fils aîné Arthur avait été marié en 1501 à Catherine d’Aragon, infante d’Espagne, dans le cadre d’une précieuse alliance diplomatique. Mais Arthur mourut six mois après ses noces, laissant une veuve de seize ans et un trône sans héritier. Henri VII négocia alors avec l’Espagne pour que son second fils épouse Catherine, après obtention d’une dispense papale attestant la non-consommation du premier mariage. Ce n’est qu’une fois roi qu’Henri VIII concrétisa cette union, épousant Catherine le 11 juin 1509 à l’église des Frères observateurs du palais de Greenwich, treize jours seulement après la mort de son père. Le couronnement conjoint des deux époux eut lieu le 24 juin 1509 à l’abbaye de Westminster, en présence de l’archevêque William Warham et sous l’œil fier de Marguerite Beaufort, grand-mère paternelle du roi. Londres tout entière vibrait d’allégresse : les rues étaient tendues de tapisseries et de draps d’or, et la foule si dense que des balustrades avaient dû être installées pour contenir les spectateurs.

Un règne entre gloire et terreur

Dès ses premiers mois sur le trône, Henri VIII donna le ton de son règne en faisant arrêter puis décapiter les ministres impopulaires de son père, Edmund Dudley et Richard Empson, signifiant à sa cour qu’aucune loyauté passée ne garantissait l’impunité future. Ses ambitions militaires le conduisirent à guerroyer contre la France avant de se réconcilier avec François Ier en 1514. Mais c’est sur le terrain religieux que son règne marqua l’histoire de façon indélébile. Incapable d’obtenir du pape l’annulation de son mariage avec Catherine d’Aragon — qui ne lui avait pas donné d’héritier mâle —, Henri franchit le pas décisif : le 11 février 1531, il se fit proclamer chef suprême de l’Église d’Angleterre, rompant définitivement avec Rome et donnant naissance à l’anglicanisme. Il épousa successivement six femmes : Catherine d’Aragon, répudiée ; Anne Boleyn, décapitée après lui avoir donné la future Élisabeth Ire ; Jeanne Seymour, morte en couches après avoir enfin mis au monde un fils, le futur Édouard VI ; puis Anne de Clèves, Catherine Howard et Catherine Parr. Réformateur brutal, despote absolu et père tourmenté, Henri VIII mourut le 28 janvier 1547, laissant un royaume profondément transformé, une Église arrachée à Rome et une succession fragile entre les mains d’un enfant de neuf ans.​​​​​​​​​​​​​​​​