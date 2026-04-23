Yvelines : un octogénaire tué après un choc avec un véhicule de la BAC à Sartrouville

Un homme âgé de 81 ans a perdu la vie après avoir été percuté par un véhicule de la brigade anticriminalité (BAC) à Sartrouville, dans les Yvelines. Le drame s’est produit dans la soirée du 22 avril, peu avant 23 heures, alors que les policiers étaient engagés dans une intervention.

Selon les premiers éléments, la victime a été heurtée à proximité d’un lieu de culte, alors qu’elle se trouvait à proximité ou sortait d’une salle de prière. Malgré l’intervention rapide des secours, dont les pompiers et une équipe du Samu, l’octogénaire, en arrêt cardio-respiratoire, n’a pas pu être réanimé.

Une intervention policière en cours

Le véhicule impliqué transportait des agents de la BAC mobilisés dans le cadre d’une opération liée à des faits survenus plus tôt dans la soirée, possiblement à la suite d’un refus d’obtempérer ayant donné lieu à une course-poursuite. Les circonstances exactes de la collision restent à préciser par les enquêteurs.

Le conducteur du véhicule de police, en état de choc après l’accident, a été pris en charge et hospitalisé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les responsabilités et de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles ce drame s’est produit.