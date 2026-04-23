Eau potable: France Nature Environnement attaque l’État sur la protection des captages

France Nature Environnement (FNE) et l’Association citoyenne et laïque des consommateurs assignent l’État devant le tribunal administratif de Paris pour obtenir, disent-elles, le respect du « devoir de protection de notre ressource en eau potable ». Derrière les mots, une inquiétude très concrète: celle de voir l’eau à la source se dégrader pendant qu’on rassure, au robinet, à coups de traitements toujours plus lourds.

Dans le viseur, les pesticides, que l’ONG dit présents « dans la majorité des réseaux de distribution d’eau potable ». FNE met aussi en cause la politique de protection des captages, ces points de prélèvement qui alimentent villes et villages. Le chiffre claque comme une porte qu’on referme: 14 640 captages ont fermé entre 1980 et 2025. Et quand la qualité de l’eau est en cause, les raisons reviennent souvent comme un refrain agricole, nitrates et pesticides, avec 41,6% des fermetures liées à des « teneurs excessives » de l’un ou l’autre.

Prévenir ou payer, la facture de l’inaction

L’association insiste sur un angle qui parle aux contribuables autant qu’aux élus locaux: le coût. La dépollution de l’eau liée aux pesticides représenterait 251,7 millions d’euros par an, selon la Cour des comptes, chiffre repris par FNE. À force de préférer le curatif, l’addition s’alourdit et la carte de France se fragmente, d’un côté les collectivités capables d’investir dans des usines de traitement, de l’autre celles qui bricolent, repoussent, ferment, importent. L’eau n’a pas la même saveur selon le budget communal, voilà le non-dit que le contentieux met sur la table.

Concrètement, FNE et l’ACLC réclament un meilleur accès à l’information sur la qualité de l’eau des captages, des programmes de protection renforcés et une « réparation financière du préjudice écologique ». L’idée est de flécher ensuite ces fonds vers des actions de prévention, notamment via les agences de l’eau, avec un appui à la conversion à l’agriculture biologique sur les zones les plus sensibles pour l’alimentation en eau potable. Une logique simple, presque paysanne: éviter de salir plutôt que laver sans fin.

Reste le nœud français, celui des arbitrages. Entre exigences sanitaires, modèle agricole, coûts publics et sécheresses à répétition, la ressource en eau devient un sujet de gestion serrée, pas un décor. L’État met souvent en avant ses plans, ses contrôles et une eau globalement conforme au point de distribution, mais les associations parlent, elles, d’amont, de nappes et de captages qu’on perd. Le tribunal dira le droit, et le pays devra trancher la méthode, traiter toujours plus ou protéger enfin ce qu’il boit.