Tuberculose bovine : l’État relève l’indemnité d’abattage, 850 euros de plus pour les éleveurs

Vendredi 24 avril, à Avignon, devant quelque 250 professionnels réunis au congrès des groupements de défense sanitaire, la ministre de l’agriculture, Annie Genevard a lâché une annonce attendue comme la pluie après des semaines de poussière. Quand la tuberculose bovine s’invite dans un élevage et oblige à l’abattage diagnostique, l’État indemnise. Désormais, l’indemnité forfaitaire grimpe de 850 euros, avec un effet rétroactif.

Concrètement, on passe de 2 500 à 3 350 euros. Un chiffre qui peut paraître sec, presque comptable, mais sur une exploitation frappée par des restrictions, des bêtes immobilisées et des journées qui s’étirent entre paperasse et inquiétude, chaque euro compte. La ministre présente cette hausse comme une réponse à une demande ancienne, tout en rappelant un contexte budgétaire contraint, autrement dit un geste calibré, pas une pluie de millions.

Une bouffée d’air, sous contrôle sanitaire strict

Une bouffée d’air, sous contrôle sanitaire strict la maladie, provoquée par la bactérie Mycobacterium bovis, reste un cauchemar réglementaire : restrictions de mouvements, surveillance renforcée et parfois abattage total. La France conserve son statut « indemne » au niveau européen, un label précieux pour la filière et pour l’export, mais des foyers récurrents dans plusieurs départements obligent à garder l’œil ouvert, comme on surveille un feu qui couve sous la cendre.

Dans les campagnes, le discours revient souvent : l’indemnisation ne couvre pas tout et les délais de versement peuvent user les nerfs. Annie Genevard promet « un très gros soulagement » aux exploitations concernées, une façon de reconnaître, sans grand fracas, que l’addition sanitaire se paie aussi en trésorerie et en moral. Reste maintenant à voir si l’administration suivra le rythme annoncé, car sur ce terrain-là, la crédibilité se mesure moins aux déclarations qu’à la vitesse des virements.