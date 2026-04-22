Louison et Monsieur Molière ouvre le Mois Molière 2026 dans la cour de la Grande Écurie

Le festival de théâtre de Versailles, le Mois Molière, débute cette année avec une création particulièrement attendue. Les 30 et 31 mai 2026, la cour de la Grande Écurie accueillera Louison et Monsieur Molière, mis en scène par Axelle Masliah et adapté du roman de Marie-Christine Helgerson. Un cadre historique qui sied parfaitement à cette histoire ancrée dans le Grand Siècle.

Une enfant, un génie du théâtre et une transmission bouleversante

Le récit s’inspire d’une histoire vraie. Louison Beauval a dix ans quand ses parents, comédiens lyonnais, sont recrutés par Louis XIV pour rejoindre la troupe du Palais Royal — celle de Molière. De cette rencontre entre une fillette en quête de sa place et le plus grand dramaturge de son temps naît un lien d’une rare intensité, fait de transmission d’un côté et d’émancipation de l’autre. Molière écrira pour elle le personnage de Louison dans ce qui sera son ultime pièce, Le Malade Imaginaire. Mais le monde des adultes se révèle impitoyable : la mort soudaine de son mentor et les injustices qu’elle traverse vont forger sa détermination, jusqu’à son entrée à la Comédie-Française dix ans plus tard, à nouveau aux côtés de ses parents.

Un spectacle en ouverture de festival, des réservations à anticiper

Jouée en plein air dans la cour de la Grande Écurie, la pièce bénéficie d’un écrin architectural en parfaite résonance avec l’époque qu’elle évoque. Elle inaugure officiellement le programme du Mois Molière 2026, festival réputé pour proposer des spectacles à tarifs accessibles, voire gratuits. Les réservations ouvrent le 20 mai — mieux vaut ne pas attendre, les places s’arrachant traditionnellement très vite pour les représentations de ce rendez-vous versaillais.