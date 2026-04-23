Un p’tit truc en plus : le phénomène français s’exporte avec un remake allemand et des adaptations en préparation

Avec plus de 11 millions d’entrées en France, Un p’tit truc en plus, le film d’Artus, continue de faire parler de lui bien au-delà des frontières hexagonales. C’est lors d’un entretien avec AlloCiné que la nouvelle a éclaté : une adaptation allemande du film a déjà été tournée. Surprise de taille — y compris pour son créateur. « Je l’apprends en même temps que vous ! », a réagi Artus, visiblement pris au dépourvu en apprenant l’existence de ce remake.
Une version allemande signée Marc Rothemund, sortie prévue en septembre
Intitulée Das gewisse Etwas — soit « ce petit quelque chose en plus » en français — cette adaptation a été réalisée par Marc Rothemund sur un scénario de Murmel Clausen. Elle est attendue en Allemagne début septembre 2026, à l’occasion de la fête du cinéma allemande. Le film d’Artus y avait déjà circulé dans une version doublée sous le titre Was ist schon normal? (« Qu’est-ce qui est normal, au fond ? »), mais il s’agit cette fois d’une transposition complète, avec une nouvelle distribution et une réécriture adaptée au public local. Artus lui-même n’est pas entièrement convaincu par l’exercice. « Je suis très content qu’on ait pu vendre les droits de remake, mais selon moi, ce n’est pas un film qui est remakable », confiait-il à AlloCiné, soulignant le lien indissociable entre l’œuvre et ses interprètes originaux.
L’Espagne, les États-Unis, et bientôt la télévision française
D’autres adaptations sont dans les tuyaux. Une version espagnole devrait prochainement entrer en tournage, tandis qu’une adaptation américaine est en cours de préparation — les États-Unis ayant déjà montré leur appétit pour les remakes français, de LOL avec Miley Cyrus à The Upside, adaptation d’Intouchables avec Kevin Hart et Bryan Cranston. En attendant, le film original vient de sortir en salles aux États-Unis le 17 avril dans une version sous-titrée, diffusé dans environ 200 salles à travers le pays. En France, les spectateurs qui n’auraient pas encore vu le film pourront le découvrir ce jeudi 23 avril à 21h10 sur M6, pour sa première diffusion télévisée. Un documentaire inédit consacré à l’aventure du long-métrage sera proposé la semaine suivante, toujours selon AlloCiné.
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