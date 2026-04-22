Sanrio se lance dans le jeu vidéo : Hello Kitty veut conquérir les gamers dès cet automne

L’icône japonaise aux oreilles rondes prend un nouveau tournant. Le groupe Sanrio, créateur de Hello Kitty, a officialisé le 21 avril 2026 la création d’une division entièrement dédiée au jeu vidéo. Jusqu’ici, les aventures numériques de ses personnages étaient confiées à des studios extérieurs. Cette fois, l’entreprise reprend la main sur sa licence et annonce une ambition claire : dix jeux originaux développés en interne au cours des trois prochaines années, pour un investissement pouvant atteindre 10 milliards de yens — soit environ 53 millions d’euros — d’ici mars 2027.

Sanrio Party Land, premier titre attendu sur Nintendo Switch cet automne

Le coup d’envoi sera donné dès l’automne 2026 avec Sanrio Party Land, attendu sur les consoles Switch et Switch 2 de Nintendo. Ce premier titre promet plus de 45 mini-jeux et un casting de plus de 145 personnages issus de l’univers Sanrio, dont Hello Kitty, Cinnamoroll et Kuromi. Les joueurs pourront également créer leurs propres avatars dans une ville peuplée de figures de la franchise. La date exacte de sortie et le prix n’ont pas encore été communiqués. Derrière cette offensive dans le gaming se dessine une stratégie de repositionnement assumée. « Nous voulons toucher des personnes qui ne faisaient pas partie de notre base traditionnelle de fans, comme les garçons et les hommes adultes », a déclaré le PDG Tomokuni Tsuji lors d’une conférence de presse. Le groupe espère aussi renforcer sa présence dans des régions où ses produits dérivés restent peu distribués.

Une icône sans narration qui mise sur sa flexibilité

Née dans les années 1970 comme simple motif décoratif sur un porte-monnaie en vinyle, Hello Kitty s’est imposée comme l’un des symboles les plus reconnaissables de la culture kawaii japonaise. Sa singularité tient en partie à son minimalisme : le personnage, qui est en réalité une petite fille de Londres et non un chat malgré les apparences, n’a pas de bouche. Contrairement à des franchises comme Pokémon ou Dragon Ball, construites autour de récits élaborés, Hello Kitty fonctionne sur une identité ouverte qui a permis des collaborations avec des marques aussi diverses qu’Adidas ou Balenciaga, et une présence sur des dizaines de milliers de produits. Le jeu vidéo s’inscrit dans une dynamique d’expansion plus large : un film produit par Warner Bros. est d’ores et déjà annoncé pour 2028.