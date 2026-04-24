Avant le sommet Trump–Xi, un sénateur américain prépare le terrain avec une visite en Chine

Le sénateur républicain Steve Daines devrait se rendre en Chine la semaine prochaine à la tête d’une délégation bipartite, selon des informations rapportées par la presse. Ce déplacement intervient à quelques semaines d’un sommet très attendu entre Washington et Pékin.

La visite de cette délégation de cinq membres s’inscrit dans un contexte diplomatique stratégique, alors que le président américain Donald Trump doit se rendre en Chine les 14 et 15 mai pour rencontrer son homologue Xi Jinping. Il s’agira de sa première visite dans le pays depuis huit ans.

Ce voyage présidentiel, initialement prévu plus tôt, avait été reporté en raison du conflit impliquant l’Iran. Il est désormais perçu comme un moment clé pour relancer les échanges entre les deux puissances, dans un contexte international tendu.

La mission de Steve Daines pourrait ainsi servir à préparer le terrain diplomatique avant cette rencontre de haut niveau. Les discussions devraient porter sur plusieurs dossiers sensibles, notamment les relations commerciales, la sécurité et les enjeux géopolitiques globaux.

La présence d’une délégation bipartite souligne également la volonté de maintenir un dialogue avec la Chine malgré les divergences persistantes entre les deux pays. Elle pourrait contribuer à désamorcer certaines tensions en amont du sommet.

Ce déplacement s’annonce comme une étape importante dans les relations sino-américaines, alors que les deux puissances cherchent à préserver un équilibre délicat entre rivalité stratégique et coopération.