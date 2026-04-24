Thaïlande : 44 figures de l’opposition poursuivies pour atteinte à la monarchie

La justice thaïlandaise a décidé d’ouvrir des poursuites contre 44 personnalités de l’opposition, accusées d’avoir enfreint les règles éthiques en tentant de réformer une loi protégeant strictement la monarchie. La Cour suprême de Thaïlande a confirmé avoir accepté la requête visant ces responsables politiques.

Les faits reprochés remontent à 2021, lorsque ces parlementaires, actuels ou anciens, ont cherché à modifier la législation sur la lèse-majesté, l’une des plus sévères au monde. Parmi les accusés figurent des membres du Parti populaire progressiste ainsi que de son prédécesseur dissous, le parti Move Forward.

Le procès doit débuter le 30 juin. En cas de condamnation, les accusés risquent une interdiction à vie d’exercer une fonction publique, une sanction lourde qui pourrait profondément remodeler le paysage politique du pays. Toutefois, le tribunal a précisé que les dix parlementaires encore en fonction parmi les 44 ne seraient pas suspendus dans l’immédiat.

La loi thaïlandaise sur la lèse-majesté prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison pour toute critique de la famille royale. Ces dernières années, elle a été largement utilisée, conduisant à des poursuites contre des centaines de personnes, notamment des militants et des figures de l’opposition.

Cette décision judiciaire s’inscrit dans un contexte de tensions politiques persistantes en Thaïlande, où les débats autour du rôle de la monarchie et de la liberté d’expression restent particulièrement sensibles.

L’ouverture de ces poursuites pourrait raviver les divisions au sein du pays et relancer les critiques internationales concernant l’usage de lois restrictives contre l’opposition politique.