— Coupe de France : Lens surclasse Toulouse et s’offre une finale historique

Porté par un stade Bollaert-Delelis incandescent, le RC Lens s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France en dominant largement Toulouse (4-1), mardi soir. Les Sang et Or disputeront la quatrième finale de Coupe de France de leur histoire, la première depuis 1998, avec l’ambition de décrocher enfin un trophée qui manque encore à leur palmarès. La finale est programmée le vendredi 22 mai au Stade de France.

Un départ canon pour faire chavirer Bollaert

Lens frappe d’entrée. Sur une première situation chaude, Florian Thauvin est repris dans la surface par un tacle de Pape Diop. Après consultation de la vidéo, l’arbitre accorde un penalty. L’attaquant lensois ne tremble pas et transforme la sanction d’une frappe dans la lucarne gauche de Kjetil Haug pour ouvrir le score à la 9e minute.

Saint-Maximin enflamme le match, Toulouse répond aussitôt

Le Racing fait rapidement le break. Trouvé côté droit par Saud Abdulhamid, Thauvin fixe avant de servir Allan Saint-Maximin plein axe. À l’entrée de la surface, l’ancien Niçois élimine son adversaire d’un crochet du droit avant d’enrouler une frappe imparable pour le gardien toulousain. Lens prend alors deux buts d’avance à la 20e minute.

Mais Toulouse réagit dans la foulée. Sur un pressing efficace, Emersson récupère puis sert Santiago Hidalgo, qui bat Robin Risser d’une frappe croisée pour réduire l’écart à la 21e minute. Le suspense renaît brièvement, sans faire vaciller les Sang et Or.

Udol redonne de l’air aux Sang et Or

Lens repart immédiatement de l’avant avant la pause. Très remuant dans son couloir, Saud Abdulhamid élimine son vis-à-vis d’un double contact avant de centrer à ras de terre. Au second poteau, Matthieu Udol suit parfaitement et conclut du plat du pied à la 35e minute. Ce troisième but fait très mal à Toulouse et confirme l’emprise lensoise sur la rencontre.

Thomasson scelle une soirée parfaite

En seconde période, les hommes de Pierre Sage maîtrisent leur avantage sans reculer. Lens continue de pousser et finit par tuer définitivement le match à la 74e minute. Sur un coup franc de Florian Thauvin, Haug repousse mal le ballon. Bien placé, Saud Abdulhamid remise pour Adrien Thomasson, qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide pour inscrire le quatrième but lensois.

Lens à une marche de son histoire

Au-delà du score, cette soirée confirme la dynamique impressionnante du RC Lens. Dans une ambiance exceptionnelle, les Sang et Or livrent un match plein, portés par un Thauvin décisif, un Abdulhamid double passeur et une attaque constamment dangereuse. Le club artésien n’est désormais plus qu’à une marche d’un premier sacre en Coupe de France, après les finales perdues de 1948, 1975 et 1998.