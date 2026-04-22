Argentine : Javier Milei lance une réforme électorale controversée

Le président de l’Argentine, Javier Milei, a annoncé l’envoi au Congrès d’un projet de loi visant à réformer en profondeur le système électoral du pays, avec notamment la suppression des élections primaires obligatoires.

Cette réforme prévoit de mettre fin aux primaires ouvertes, simultanées et obligatoires, un mécanisme central de la vie politique argentine permettant aux partis de désigner leurs candidats. Le gouvernement estime que ce système est coûteux et inefficace.

Le texte inclut également des modifications concernant le financement des campagnes électorales, avec pour objectif affiché de renforcer la transparence et de limiter les abus. Une autre mesure clé vise à interdire l’accès aux fonctions publiques aux personnes ayant fait l’objet de condamnations pénales.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de Javier Milei de transformer en profondeur les institutions argentines, dans un contexte de réformes économiques et politiques plus larges.

Le projet devrait susciter un débat intense au Congrès, où le président ne dispose pas d’une majorité confortable. L’opposition pourrait contester la suppression des primaires, considérées comme un outil de participation démocratique.

L’issue de ce projet de loi sera déterminante pour l’évolution du système politique argentin, alors que le pays traverse une période de recomposition institutionnelle et de fortes tensions politiques.