Ligue 1 : le PSG écrase Nantes 3-0 et reprend 4 points d’avance sur Lens

Le Paris Saint-Germain réagit parfaitement ce mercredi en s’imposant face au FC Nantes (3-0), au Parc des Princes, dans ce match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, le club parisien reprend 4 points d’avance en tête di championnat devant Lens. Nantes se dirige tour droit en Ligue 2.

Paris frappe d’entrée et impose sa loi

Le PSG prend rapidement le contrôle de la rencontre. Dès les premières minutes, les Parisiens monopolisent le ballon et installent leur domination dans le camp nantais. Après intervention de la VAR pour une main de Louis Leroux sur une déviation de Marquinhos dans la surface, l’arbitre désigne le point de penalty.

Khvicha Kvaratskhelia s’avance et ne tremble pas. À la 13e minute, l’attaquant parisien transforme sa tentative et ouvre le score, lançant idéalement son équipe.

Nantes croit revenir, mais la VAR douche ses espoirs

Quelques minutes plus tard, Nantes pense relancer totalement le match. Sur un coup franc lointain de Matthis Abline, prolongé dans la surface, Louis Leroux conclut l’action et croit égaliser.

Mais après vérification vidéo, le but est refusé pour une position de hors-jeu. Un tournant important dans cette rencontre.

Doué fait parler la poudre

Paris ne doute pas longtemps et repart de l’avant. À la 37e minute, Achraf Hakimi lance parfaitement Désiré Doué sur le côté droit. Le jeune Parisien déclenche une frappe puissante qui termine dans la lucarne gauche d’Anthony Lopes.

Le PSG fait le break et assomme Nantes au meilleur moment. Juste avant la pause, Matvey Safonov se montre lui aussi décisif en repoussant un coup franc dangereux de Matthis Abline. À la mi-temps, Paris mène logiquement 2-0.

Kvaratskhelia s’offre un doublé et tue le suspense

Au retour des vestiaires, le PSG repart avec les mêmes intentions. À la 50e minute, Kvaratskhelia combine avec Ousmane Dembélé, élimine son défenseur, puis ajuste Anthony Lopes avec sang-froid.

Avec ce troisième but, Paris plie définitivement la rencontre. Nantes ne parvient plus à relancer le suspense et voit les Parisiens gérer leur avance avec sérieux.

Une soirée parfaite pour Paris

Solide, appliqué et rarement mis en danger, le PSG maîtrise la fin de match sans trembler. Nantes ne trouve jamais les ressources pour revenir, et le club de la capitale boucle une soirée idéale.

Au classement, cette victoire permet au PSG de reprendre quatre points d’avance sur Lens et de conforter sa place de leader.