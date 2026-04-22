— Coupe du monde masculine de basket 2031 : la France désignée pays hôte pour la première fois de son histoire

La France accueillera la Coupe du monde masculine de basket 2031. L’annonce a été faite ce mercredi par la Fédération internationale de basket. C’est une première dans l’histoire du basket français : jamais auparavant le pays n’avait été choisi pour organiser cette compétition majeure du calendrier mondial.

Le tournoi se déroulera du 29 août au 14 septembre 2031. Trois villes ont été retenues pour accueillir l’événement : Lille, Lyon et Paris. La phase finale doit se tenir dans la capitale.

Cette désignation marque une étape importante pour la Fédération française de basket et, plus largement, pour la place du basket dans le paysage sportif français. En obtenant l’organisation de cette Coupe du monde, la France se voit confier un rendez-vous qui réunit les meilleures sélections internationales.

Trois villes retenues pour accueillir le tournoi

Lille, Lyon et Paris formeront l’ossature de l’organisation française. Le choix de ces trois villes repose sur leur capacité à recevoir un événement international de grande ampleur, tant sur le plan des infrastructures que sur celui de l’accueil du public et des délégations.

Lille s’est déjà illustrée par l’organisation de grands rendez-vous sportifs en salle. Lyon dispose d’un poids important dans le sport français et d’équipements adaptés à ce type de compétition. Paris, enfin, offrira à la Coupe du monde sa plus forte exposition, notamment pour les affiches les plus attendues et pour les matches décisifs du tournoi.

La répartition entre plusieurs sites doit permettre une organisation à la fois ambitieuse et équilibrée, en s’appuyant sur des territoires capables de porter l’événement sur le plan sportif, logistique et médiatique.

Une décision importante pour le basket français

L’attribution du Mondial 2031 vient confirmer la progression du basket français sur la scène internationale. Depuis plusieurs années, la discipline bénéficie en France d’une visibilité croissante, portée à la fois par les résultats des équipes nationales, par l’émergence de joueurs de premier plan et par un intérêt plus large du public.