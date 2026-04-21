— La belle histoire ! Brûlé à 30% à Crans-Montana, Tahirys Dos Santos signe son premier contrat avec Metz

Gravement brûlé lors de l’incendie de Crans-Montana dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, Tahirys Dos Santos a franchi une étape déterminante dans sa jeune carrière. Le défenseur de 19 ans, touché sur 30% de la surface corporelle, a signé son premier contrat professionnel avec le FC Metz, son club formateur.

Un cap important pour le jeune défenseur messin

L’officialisation a été annoncée quelques mois seulement après le drame survenu en Suisse. Le club lorrain a confirmé que Tahirys Dos Santos avait paraphé un premier contrat professionnel d’une saison, avec deux années optionnelles, ce qui le lie dans l’immédiat au FC Metz jusqu’en juin 2027.

Brûlé à 30% du corps lors de l’incendie de Crans-Montana

Au moment du drame, le jeune latéral gauche avait été grièvement blessé dans l’incendie du bar Le Constellation, à Crans-Montana. Il avait notamment été brûlé à hauteur de 30% de sa surface corporelle, en particulier à la tête, aux bras et au torse, avant de suivre plusieurs semaines de soins.

Un retour progressif vers le terrain

Après son hospitalisation, Tahirys Dos Santos a progressivement repris l’entraînement, d’abord de manière individuelle, puis avec la réserve messine. Il a même retrouvé la compétition avec l’équipe réserve en National 3, signe de son aptitude sportive rapide malgré la gravité de ses blessures.

Une signature forte sur le plan sportif et symbolique

Cette signature vient récompenser un parcours marqué à la fois par la formation au FC Metz et par un terrible drame en tout début d’année 2026. À 19 ans, Tahirys Dos Santos franchit ainsi le cap du premier contrat professionnel, avec une perspective désormais clairement tournée vers la suite de sa carrière.