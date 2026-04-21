Le PSG élu «Équipe mondiale de l’année» aux Laurés World Sports Awards

Ce lundi à Madrid, le Paris Saint-Germain a été désigné « Équipe mondiale de l’année » lors de la cérémonie des Laureus World Sports Awards 2026. Cette récompense prestigieuse vient saluer l’exceptionnelle saison 2024-2025 du Club de la capitale, marquée par la force de son collectif et la constance de ses performances au plus haut niveau.

Le Paris Saint-Germain ajoute ainsi une nouvelle distinction majeure à son palmarès. Attribué chaque année à la meilleure équipe, toutes disciplines confondues, ce trophée consacre le rayonnement international du Club et met en lumière le travail accompli par l’ensemble du groupe parisien. Sous la conduite de Luis Enrique, les Rouge & Bleu ont réalisé une saison historique, ponctuée par un sextuplé inédit : Ligue des champions, Coupe intercontinentale, Supercoupe de l’UEFA, Championnat de France, Coupe de France et Trophée des Champions.

Cette dynamique collective se reflète également dans les distinctions individuelles obtenues par plusieurs joueurs parisiens. Sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé figurait parmi les nommés pour le titre de « Sportif de l’année », aux côtés de grandes figures du sport mondial telles que Carlos Alcaraz, Armand Duplantis, Marc Márquez, Tadej Pogacar et Jannik Sinner. De son côté, Désiré Doué, Golden Boy 2025, faisait partie des nommés dans la catégorie « Révélation de l’année », aux côtés de João Fonseca, Shai Gilgeous-Alexander, Luke Littler, Lando Norris et Zidi Yu.

Les deux joueurs parisiens étaient d’ailleurs les seuls représentants du football masculin nommés toutes catégories confondues lors de cette édition. Une reconnaissance supplémentaire qui illustre la qualité du travail mené par le Paris Saint-Germain tout au long de la saison et confirme la portée du projet sportif porté par le Club.

Ce nouveau sacre vient renforcer la crédibilité et l’ambition du projet parisien, fondé sur la performance, la jeunesse et la force du collectif. Toujours engagé dans la course aux demi-finales de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain poursuit son développement avec détermination et exigence au plus haut niveau.

Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain : « Au nom de l’ensemble du Paris Saint-Germain, nous adressons nos sincères remerciements à l’Academie des Awards pour cette distinction parmi les plus prestigieuses. Cette reconnaissance reflète une nouvelle fois la force de notre collectif – au Paris Saint-Germain, la véritable star, c’est l’équipe, sur le terrain comme en dehors. Nous sommes également très fiers de représenter Paris, le football français et la France sur la scène internationale, en mettant le pouvoir du sport au service du rassemblement et d’un impact positif. Ces valeurs sont au cœur des Laureus Awards, et c’est ce qui rend cet honneur, celui d’être nommé Laureus World Team of the Year, si particulier pour le Paris Saint-Germain.»