Nice : Éric Ciotti enterre le parvis Sarkozy et impose un hommage aux victimes de l’attentat

À Nice, le nouveau maire Éric Ciotti marque déjà sa rupture avec son prédécesseur Christian Estrosi. L’édile a décidé d’abandonner le projet de parvis Nicolas Sarkozy devant le futur hôtel des polices, une initiative pourtant annoncée en 2025 par l’ancienne majorité.

« Pas de son vivant », tranche Éric Ciotti, balayant sans détour un hommage voulu par Christian Estrosi à celui qu’il considérait comme un proche. Ce revirement symbolique illustre la rivalité politique persistante entre les deux hommes et une volonté assumée de redéfinir les priorités municipales.

À la place, le nouveau maire privilégie une orientation plus mémorielle. Il soutient la proposition des associations de victimes de l’attentat du Attentat du 14 juillet 2016 à Nice, visant à dédier cet espace aux 86 personnes tuées lors de cette attaque qui a profondément marqué la ville.

Ce choix, hautement symbolique, accompagne la livraison prochaine de l’hôtel des polices, prévue en octobre 2026, et confirme la volonté d’Éric Ciotti d’inscrire son mandat dans une logique sécuritaire et mémorielle, en rupture nette avec l’héritage de son prédécesseur.