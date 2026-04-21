Entrevue Politique

Nice : Éric Ciotti enterre le parvis Sarkozy et impose un hommage aux victimes de l’attentat

21 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Nice : Éric Ciotti enterre le parvis Sarkozy et impose un hommage aux victimes de l’attentat
Nice : Éric Ciotti enterre le parvis Sarkozy et impose un hommage aux victimes de l’attentat

À Nice, le nouveau maire Éric Ciotti marque déjà sa rupture avec son prédécesseur Christian Estrosi. L’édile a décidé d’abandonner le projet de parvis Nicolas Sarkozy devant le futur hôtel des polices, une initiative pourtant annoncée en 2025 par l’ancienne majorité.

« Pas de son vivant », tranche Éric Ciotti, balayant sans détour un hommage voulu par Christian Estrosi à celui qu’il considérait comme un proche. Ce revirement symbolique illustre la rivalité politique persistante entre les deux hommes et une volonté assumée de redéfinir les priorités municipales.

À la place, le nouveau maire privilégie une orientation plus mémorielle. Il soutient la proposition des associations de victimes de l’attentat du Attentat du 14 juillet 2016 à Nice, visant à dédier cet espace aux 86 personnes tuées lors de cette attaque qui a profondément marqué la ville.

Ce choix, hautement symbolique, accompagne la livraison prochaine de l’hôtel des polices, prévue en octobre 2026, et confirme la volonté d’Éric Ciotti d’inscrire son mandat dans une logique sécuritaire et mémorielle, en rupture nette avec l’héritage de son prédécesseur.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.