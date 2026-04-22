Festival de Cannes 2026 : l’affiche officielle de la 79e édition rend hommage à «Thelma et Louise»

Le Festival de Cannes vient de dévoiler l’affiche officielle de sa 79e édition, organisée du 12 au 23 mai 2026. Pour ce visuel, l’événement a choisi de mettre à l’honneur les héroïnes de Thelma et Louise, le film de Ridley Scott sorti en 1991, incarnées à l’écran par Geena Davis et Susan Sarandon.

Un hommage à un film lié de longue date à la Croisette

Ce choix suit une logique mémorielle revendiquée par le Festival. L’institution rappelle en effet qu’il intervient « 35 ans après l’avant-première mondiale du film de Ridley Scott le 20 mai 1991 à Cannes ». Thelma et Louise avait alors été présenté hors compétition sur la Croisette, ce qui renforce la portée symbolique de cet hommage pour l’édition 2026.

Une affiche en noir et blanc construite autour de l’image des deux héroïnes

L’affiche, traitée en noir et blanc, montre Louise en débardeur blanc, dans une pose relâchée, tandis que Thelma apparaît avec des lunettes noires et un revolver glissé dans la poche arrière de son jean. Les deux personnages sont installés sur la Ford Thunderbird décapotable qui accompagne leur fuite à travers l’Amérique, alors qu’elles tentent d’échapper à « la société » et « les hommes qui les maltraitent », selon les mots du communiqué officiel.

Un choix que le Festival présente comme féministe et toujours actuel

Dans le texte accompagnant l’annonce, le Festival assume clairement la dimension politique et culturelle de cette référence. Il souligne que « Des thématiques avant-gardistes en 1991 traversent Thelma et Louise et résonnent encore fortement aujourd’hui », tout en qualifiant le long métrage de « premier road-movie féminin et féministe du cinéma ». La mairie de Cannes relaie aussi cette lecture et cite le Festival, qui décrit les deux personnages comme « ces deux combattantes inoubliables » ayant « incarné la liberté absolue et l’amitié indéfectible ».

Un visuel patrimonial pour une édition très attendue

Au-delà de la référence cinéphile, le Festival explique avoir retenu une photo de tournage en noir et blanc pour représenter « un film haut en couleur qui célèbre la vie et les luttes intemporelles pour la liberté d’être soi ». Le crédit officiel de l’affiche mentionne une photo de Roland Neveu, prise sur le plateau de Thelma et Louise, avec une création graphique signée Hartland Villa.