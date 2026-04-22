Vittoria di Savoia fait une entrée remarquée dans le monde de l’art à Milan

À l’occasion de la Milan Art & Design Week 2026, Vittoria di Savoia signe sa première exposition en tant que co-curatrice, aux côtés de Sarah Daoui. Présentée chez BKV Fine Art, à Milan, l’exposition Il Ratto di Europa marque le premier geste curatorial pour la fille d’Emmanuel-Philibert de Savoie et de Clotilde Courau.

Un premier coup d’éclat à Milan

Pour ce premier projet, Vittoria di Savoia ne choisit ni la facilité ni le décoratif. Avec Sarah Daoui, elle imagine une exposition construite autour d’une contrainte forte : la présence, dans le lieu, d’un tableau ancien impossible à déplacer, Il Ratto di Europa de Luca Giordano. Les deux commissaires font de cette œuvre monumentale le point de départ d’un dialogue entre passé et création contemporaine.

Quand le mythe devient une lecture du présent

À travers la figure d’Europe, princesse phénicienne enlevée par Zeus, l’exposition interroge des thèmes actuels : le déracinement, la conquête, la violence, les circulations entre Orient et Occident, mais aussi la construction politique de l’identité. Le mythe antique cesse ici d’être un simple récit du passé pour devenir une grille de lecture du présent.

Huit artistes pour faire parler l’histoire autrement

Autour de cette œuvre inamovible, Vittoria di Savoia et Sarah Daoui ont réuni huit artistes contemporains : Naudline Pierre, Eli Ping, India Sachi, Cristine Brache, Jairo Sosa, Monia Ben Hamouda, Joseph Olisaemeka Wilson et Fien van der Steichel. Chacun est invité à entrer en conversation avec les strates symboliques, historiques et politiques du tableau de Giordano, dans une scénographie pensée à rebours du white cube traditionnel.

Une vision déjà affirmée

Vittoria di Savoia explique avoir quitté des études de sciences politiques pour se rapprocher du monde de l’art, notamment via une expérience à la galerie Thaddaeus Ropac à Londres. Elle a ensuite lancé Curated by Vittoria di Savoia, une plateforme imaginée pour mettre en lumière des artistes émergents et créer des passerelles entre art, mode et performance.

Une héritière qui trace sa propre voie

À 22 ans, Vittoria di Savoia compose déjà un parcours à part, entre art contemporain, cinéma et image. Avec Il Ratto di Europa, elle affirme surtout une intention claire : défendre une vision dans l’univers culturel et une manière de raconter le monde.

Pour rappel, née en 2002, Vittoria di Savoia est la fille d’Emmanuel-Philibert de Savoie et de l’actrice Clotilde Courau. Installée entre plusieurs capitales européennes, elle développe depuis quelques années un profil hybride, à la croisée de l’art, de la mode et du cinéma. Après une expérience en galerie à Londres, elle s’est engagée dans la mise en valeur de jeunes artistes à travers sa plateforme curatoriale, tout en poursuivant des projets d’interprétation à l’écran.