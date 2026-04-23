— Nice refroidit Strasbourg et file en finale de la Coupe de France

Porté par un doublé d’Elye Wahi, l’OGC Nice s’est imposé 2-0 sur la pelouse de Strasbourg, mercredi soir, et retrouvera le RC Lens en finale de la Coupe de France, le vendredi 22 mai au Stade de France.

Une demi-finale longtemps verrouillée

Dans une Meinau bouillante, Strasbourg a d’abord tenté d’imposer son rythme. Le Racing a poussé, multiplié les intentions offensives et cherché à faire craquer un bloc niçois compact. Solide et discipliné, Nice a accepté de subir par séquences sans rompre, en attendant l’ouverture.

Wahi fait basculer le match

Le tournant est intervenu au retour des vestiaires. Bien lancé en profondeur par Jonathan Clauss, Elye Wahi a remporté son face-à-face avec Mike Penders et ouvert le score d’une frappe croisée à la 51e minute. Nice, jusque-là discret offensivement, a frappé au moment juste.

Strasbourg pousse, Dupé tient bon

Mené, Strasbourg a tenté de réagir immédiatement. Les Alsaciens ont continué à attaquer, mais ont manqué de précision dans le dernier geste. À la 76e minute, Maxime Dupé a réalisé une parade décisive sur une tête de Julio Enciso, préservant l’avantage niçois dans le moment le plus chaud de la rencontre.

Un penalty, un doublé, la qualification

Nice a ensuite achevé son travail en contre-attaque. Mohamed-Ali Cho a provoqué un penalty, transformé par Elye Wahi à la 82e minute. Avec ce doublé, l’attaquant niçois a offert à son équipe une victoire nette et un billet pour la finale.

Lens en ligne de mire

Grâce à ce succès, l’OGC Nice rejoint le RC Lens, qualifié la veille après sa victoire contre Toulouse. La finale de la Coupe de France 2026 se jouera le vendredi 22 mai à 21 heures, au Stade de France, à Saint-Denis. Nice disputera la sixième finale de Coupe de France de son histoire et visera un quatrième sacre dans l’épreuve.