Transport aérien : United relève fortement ses tarifs face à l’envolée du carburant

La compagnie américaine United Airlines a décidé d’augmenter sensiblement le prix de ses billets, dans un contexte de hausse durable des coûts énergétiques liée aux tensions géopolitiques. Les tarifs devraient progresser de 15 à 20%, une stratégie assumée pour préserver les marges malgré un environnement économique incertain.

Cette décision intervient alors que le groupe a récemment revu à la baisse ses perspectives de résultats pour l’année, en raison du renchérissement du kérosène. Les dirigeants anticipent un maintien de prix élevés sur la durée et souhaitent répercuter l’intégralité du surcoût sur les passagers, tout en constatant, pour l’heure, une demande toujours soutenue.

Réduction de l’offre en parallèle

En complément de cette hausse tarifaire, United prévoit de réduire ses capacités, avec une baisse d’environ 5% du nombre de vols cette année. L’entreprise n’exclut pas d’aller plus loin si la fréquentation venait à reculer, dans un secteur déjà fragilisé par la volatilité des prix du pétrole et les incertitudes internationales.

Le groupe table désormais sur un coût moyen du carburant nettement supérieur au trimestre précédent, ce qui pèse sur sa rentabilité. À l’échelle mondiale, plusieurs compagnies adoptent des mesures similaires, tandis que les professionnels du secteur alertent sur d’éventuelles tensions d’approvisionnement, notamment en Europe et en Asie si la crise énergétique devait s’intensifier.