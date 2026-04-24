Vers un retour sur la scène internationale ? Poutine invité au G20 de Miami par les États-Unis

Le président russe Vladimir Putin pourrait participer au sommet du G20 prévu en décembre à Miami, après une invitation officielle des États-Unis. Cette perspective marque un possible tournant diplomatique dans les relations entre Moscou et les puissances occidentales.

Selon une source américaine, la Russie a accepté cette invitation, même si le Kremlin précise que la participation de Vladimir Poutine n’est pas encore définitivement confirmée. La décision finale dépendra des conditions politiques et du contexte international d’ici la tenue du sommet.

Le président américain Donald Trump s’est montré favorable à la présence de son homologue russe, estimant qu’elle serait « très utile ». Il a également réitéré ses critiques sur l’exclusion de la Russie du G8, qu’il considère comme une erreur stratégique.

Vladimir Poutine n’a plus participé à un sommet du G20 depuis 2019. La pandémie de COVID-19, puis l’invasion de l’Ukraine en 2022, avaient contribué à son isolement sur la scène internationale et à la détérioration des relations avec l’Occident.

Une éventuelle participation du président russe à ce sommet, organisé cette année par les États-Unis, constituerait un événement majeur. Elle pourrait ouvrir la voie à des échanges directs entre dirigeants dans un contexte de tensions persistantes.

Toutefois, cette perspective reste incertaine et pourrait susciter des réactions contrastées parmi les autres membres du G20. Elle reflète en tout cas une volonté de certains acteurs de maintenir un dialogue malgré les divisions géopolitiques.