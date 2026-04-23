Bernard Arnault repousse sa succession à la tête de LVMH de sept à huit ans

Le PDG du groupe de luxe, âgé de 77 ans, a écarté jeudi toute discussion immédiate sur son remplacement lors de l’assemblée générale des actionnaires.

Bernard Arnault a balayé jeudi les questions sur sa succession à la tête de LVMH. Interrogé par un actionnaire lors de l’assemblée générale du géant mondial du luxe, le milliardaire de 77 ans a renvoyé le sujet à plus tard. « On reparlera de tout ça dans sept-huit ans », a-t-il lancé, rappelant qu’il avait été renouvelé dans ses fonctions l’année dernière. Une réponse qui témoigne de sa volonté de maintenir les rênes du groupe qu’il a bâti.

L’assemblée générale constitue chaque année un moment privilégié où Bernard Arnault s’exprime longuement face aux actionnaires. Le patron du premier groupe de luxe au monde y répond traditionnellement de manière détaillée aux interrogations et en profite pour faire passer des messages stratégiques. Cette année, la question de l’avenir de la gouvernance s’est imposée dans les débats, signe que le sujet préoccupe les investisseurs.

Si le PDG a écarté toute discussion immédiate, il a néanmoins donné la parole à ses cinq enfants durant l’assemblée. Cette mise en scène confirme que la relève familiale reste au cœur du dispositif de transmission du groupe. Les héritiers Arnault occupent déjà des postes clés au sein des différentes maisons du conglomérat et préparent progressivement leur montée en puissance.

Cette temporisation intervient alors que Bernard Arnault reste fermement aux commandes d’un empire valorisé plusieurs centaines de milliards d’euros. Son mandat renouvelé l’an dernier lui offre une légitimité pour reporter l’échéance. La question de la succession demeure toutefois centrale pour les actionnaires d’un groupe dont la performance repose largement sur la vision stratégique de son fondateur.