Dépense publique: un demi-siècle de montée en puissance

Cinquante ans, c’est long. Assez long pour voir la France changer de visage, et ses comptes aussi. Selon une note de François Ecalle, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes et fondateur de Fipeco, la dépense publique n’a pas simplement augmenté en euros courants, elle a gagné du terrain dans la richesse nationale: rapportée au PIB, elle est passée de 46,2 % en 1975 à 57,2 % en 2025, soit 11 points de plus, comme l’a relayé Le Figaro.

Ce glissement n’a rien d’un accident de parcours. Il raconte une mécanique patiente, presque silencieuse, où les prestations sociales font la course en tête: elles expliquent 8,5 points de la hausse sur la période, d’après ces calculs. Les retraites pèsent lourd, tirées par le vieillissement et la progression du nombre de pensionnés, et la santé suit le mouvement, avec son lot de dépenses structurelles et de dispositifs sociaux qui, année après année, finissent par faire masse.

Le social, moteur discret d’une hausse continue

Mardi, le gouvernement a annoncé vouloir trouver 6 milliards d’euros d’économies supplémentaires en 2026 sur les budgets de l’Etat et de la Sécurité sociale, dans un contexte de crise énergétique qui remet la contrainte budgétaire au premier plan. L’exécutif insiste sur la maîtrise de la dépense, mais le lecteur le devine: la marge de manoeuvre se heurte vite à des priorités qui se bousculent, entre protection sociale, besoins hospitaliers et maintien des services publics.

Autre ligne de facture qui revient sur le devant de la scène, la charge de la dette. Après une longue parenthèse de taux bas, la remontée des taux d’intérêt depuis 2022 redonne du volume aux intérêts versés, à mesure que l’Etat refinance sa dette. La note rappelle aussi le poids des rémunérations publiques, un poste moins spectaculaire mais tenace, qui s’inscrit dans la durée et complique toute promesse de baisse rapide sans arbitrages sensibles.

Reste une réalité, un peu brute: plus la dépense publique occupe de place, plus chaque choc économique, démographique ou financier se répercute dans les comptes comme dans la vie quotidienne. Entre l’ambition de protéger et la nécessité de tenir la caisse, la France avance sur une ligne étroite, et l’année 2026 s’annonce déjà comme un test de crédibilité budgétaire, autant qu’un révélateur de choix de société.