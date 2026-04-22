Uber mise sur l’hydrogène et entre au capital de HysetCo en France

Nouveau coup d’accélérateur dans la course aux trajets propres. Uber a annoncé mercredi un investissement dans HysetCo, société parisienne spécialisée dans la gestion de taxis à hydrogène, sous la forme d’un emprunt convertible. La plateforme vise 2 000 taxis à hydrogène destinés à sa clientèle d’affaires d’ici à cinq ans, sans communiquer le montant engagé. Uber présente cette opération comme sa première prise de participation dans une entreprise française et l’inscrit dans sa stratégie de décarbonation de l’offre, alors que les restrictions de circulation dans les grandes villes se resserrent et que les flottes professionnelles cherchent des alternatives crédibles au thermique.

Objectif 2 000 taxis H2 en cinq ans

Côté terrain, Uber insiste sur son ancrage dans le taxi, un secteur où l’entreprise dit être présente depuis 2022. En Île-de-France, 5 000 taxis sont déjà référencés sur sa plateforme, selon la société. HysetCo, actif dans la région depuis cinq ans, propose une formule clé en main de location et de gestion de véhicules à hydrogène et exploite déjà plus de 800 véhicules. Son argument reste simple et parle aux gros rouleurs: un plein en quelques minutes et une autonomie supérieure à celle de nombreux véhicules électriques à batterie, à condition de pouvoir ravitailler sans perdre une heure entre deux courses.

Reste le nerf du sujet, celui que tout le monde surveille sans toujours le dire trop fort: l’infrastructure et le coût. Loïc Voisin, président de HysetCo, estime que « la mobilité hydrogène est prête pour un déploiement à grande échelle », quand Laureline Serieys, dirigeante d’Uber en France, affirme que l’hydrogène vient « compléter notre arsenal » pour des trajets « zéro émission ». Sur le papier, l’hydrogène répond aux usages intensifs; dans la rue, tout dépendra du nombre de stations, du prix au kilogramme et de l’origine de l’hydrogène, bas-carbone ou non. L’investissement d’Uber envoie un signal de demande, mais la bataille se jouera sur la capacité à faire tourner ces taxis au quotidien, sans friction et à un tarif acceptable pour les chauffeurs comme pour les clients.