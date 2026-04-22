Adobe sort le carnet de chèques, 25 milliards pour calmer le marché face à l’IA

Voilà une annonce qui sent la volonté de reprendre la main. Adobe, maison-mère de Photoshop et pilier des logiciels créatifs, a autorisé un programme de rachat d’actions pouvant aller jusqu’à 25 milliards de dollars d’ici au 30 avril 2030. Sur le papier, ce n’est pas un chèque signé d’un coup, plutôt un plafond sur plusieurs années, mais le message est clair: montrer des muscles financiers et rappeler que la machine à cash tourne encore. Résultat immédiat, le titre a pris environ 2 % en transactions après Bourse, petit rebond dans une année déjà lourde, marquée par une baisse d’environ 30 % et par la nervosité des investisseurs face aux outils de création dopés à l’intelligence artificielle. Le directeur financier Dan Durn l’a résumé sans fioritures avec des mots calibrés pour les marchés: « l’expression directe de notre confiance » dans les flux de trésorerie et la valeur à long terme.

Un signal aux actionnaires, une bataille technologique en toile de fond

Reste que l’inquiétude ne vient pas d’une mode passagère. La semaine dernière, Anthropic a présenté Claude Design, un assistant capable de générer maquettes, prototypes et présentations via un simple dialogue, de quoi faire réfléchir ceux qui payent un abonnement mensuel pour des fonctions que l’IA promet de rendre instantanées. Adobe réplique en accélérant sur ses propres outils, avec une série de produits d’IA lancés pour automatiser et personnaliser le marketing numérique, et en mettant en avant sa promesse d’une IA « sûre » pour un usage commercial, traçabilité à l’appui. Mais l’équation est piégeuse: rassurer les clients sur la conformité et le droit d’auteur, garder une longueur d’avance face à des concurrents plus agiles, et prouver que l’IA ne cannibalise pas le coeur du modèle. Le rachat d’actions achète du temps, pas une victoire, et la prochaine étape se jouera sur un terrain très concret: la capacité d’Adobe à faire payer, durablement, cette nouvelle génération de création automatisée.