Bercy promet 6 milliards d’économies pour encaisser le choc du Moyen-Orient

Mardi, à Bercy, le gouvernement a sorti la calculette et affiché une cible nette: 6 milliards d’euros d’économies pour compenser le surcoût lié à la guerre au Moyen-Orient. L’idée est simple sur le papier, trouver de quoi arrêter des dépenses sans faire dérailler la trajectoire budgétaire. Sur le terrain, c’est une autre musique. Quand les crises s’additionnent, le budget devient un pare-chocs, parfois au prix de quelques grincements.

David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, a précisé la répartition: 4 milliards sur le budget de l’Etat, 2 milliards sur la sphère sociale. Des montants ronds, presque rassurants. Le détail, lui, reste dans les tiroirs, aucun crédit n’a été nommément visé. Et c’est là que le lecteur le sent venir: à ce stade, on annonce l’effort avant de dire où ça serre.

Le grand flou des coupes, la grande urgence du chiffre

Cette séquence s’inscrit dans la foulée d’un courrier du Premier ministre Sébastien Lecornu, demandant aux ministres 4 milliards d’euros de « mesures supplémentaires de freinage de la dépense » dans leurs budgets. Le point a été posé lors d’un comité d’alerte des finances publiques, instance créée l’an dernier, en présence notamment du ministre de l’Economie Roland Lescure. Autour de la table, des parlementaires, Eric Coquerel pour LFI, Philippe Juvin pour LR, mais aussi des élus locaux, la Sécurité sociale, syndicats et patronat, tous invités à prendre la température sans qu’on leur serve la carte des arbitrages.

Roland Lescure a rappelé un effet immédiat du conflit: la hausse des taux d’intérêt, qui renchérit la charge de la dette, pour un coût estimé « autour de 3,6 milliards d’euros ». Sébastien Lecornu, lui, évalue le coût total de la crise à « au moins 6 milliards d’euros, à date », en y ajoutant l’inflation et certaines dépenses liées aux armées. À force, le budget ressemble à une digue qu’on rehausse en pleine marée, vite, parfois à l’aveugle, avec cette contrainte française bien connue: promettre la maîtrise sans casser la machine.

Matignon a annoncé une réunion ministérielle sur l’énergie dans l’après-midi, puis une prise de parole du Premier ministre à 18h, avec des annonces attendues sur le prolongement d’aides face à la hausse des prix des carburants. Le pouvoir exécutif joue une partition délicate: rassurer sur la protection du quotidien tout en prouvant qu’il tient la dépense. Reste la question, silencieuse mais tenace, de ce que ces milliards d’économies finiront par toucher quand les lignes du budget, elles, devront sortir du brouillard.