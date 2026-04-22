Un an après sa mort, le pape Léon salue l’héritage « exceptionnel » de François

Le pape Léon XIV a rendu hommage à son prédécesseur François, un an après sa disparition, saluant un « grand don » pour l’Église et le monde. Cette déclaration a été faite lors d’un vol vers l’Afrique, dans le cadre d’une tournée apostolique.

Décédé le 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans des suites d’un accident vasculaire cérébral, François aura marqué ses douze années de pontificat par une volonté de réforme et un discours axé sur le respect et la fraternité. Né en Argentine sous le nom de Jorge Mario Bergoglio, il fut le premier pape issu du continent américain.

Dans son hommage, Léon XIV a souligné que son prédécesseur avait œuvré pour promouvoir un respect authentique entre tous les individus, insistant sur l’idée que « nous sommes tous frères et sœurs ». Il a également évoqué l’impact durable de son action au sein d’une Église forte de 1,4 milliard de fidèles.

Le pape actuel a exprimé sa gratitude pour la vie et l’engagement de François, affirmant que son héritage continue d’inspirer l’institution catholique. Il a aussi prié pour que son prédécesseur bénéficie de la miséricorde divine.

Le pontificat de François n’a toutefois pas été exempt de controverses. Ses réformes ont suscité des critiques, notamment parmi les catholiques conservateurs, qui redoutaient un affaiblissement de certains principes doctrinaux.

Malgré ces divisions, l’hommage rendu par Léon XIV souligne l’importance historique de François, dont l’influence continue de marquer l’Église catholique et son rôle dans le monde contemporain.