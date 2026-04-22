La justice européenne condamne la loi hongroise anti-LGBTQ, un revers majeur pour Budapest

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la législation hongroise restreignant l’accès aux contenus liés aux personnes LGBTQ était contraire au droit européen. Cette décision constitue un revers significatif pour la Hongrie et relance le débat sur les droits fondamentaux au sein de l’Union.

Selon la juridiction européenne, ces règles contribuent à stigmatiser et marginaliser les personnes gays et transgenres, en limitant notamment l’accès à certaines informations et contenus. La Cour estime que ces dispositions enfreignent les principes fondamentaux de l’Union, notamment en matière de non-discrimination.

Cette décision intervient dans un contexte politique en mutation, après la victoire électorale de Peter Magyar, qui a mis fin à plus de quinze années de pouvoir de Viktor Orbán. Elle pourrait influencer l’orientation future de la politique sociale du pays.

La législation contestée avait suscité une vive controverse, notamment en raison de ses restrictions sur la diffusion de contenus liés aux minorités sexuelles et de l’interdiction de certains événements, comme les marches des fiertés. Elle avait été critiquée par de nombreuses organisations de défense des droits humains.

La décision de la CJUE renforce la pression sur Budapest pour qu’elle aligne sa législation sur les normes européennes. Elle pourrait également entraîner des conséquences juridiques et financières si les règles en question ne sont pas modifiées.

Au-delà du cas hongrois, ce jugement souligne les tensions persistantes entre certains États membres et les institutions européennes sur les questions de droits fondamentaux. Il pourrait servir de référence pour d’autres litiges similaires au sein de l’Union.