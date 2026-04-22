Laurent Voulzy révèle être atteint d’un cancer depuis 10 ans

Laurent Voulzy vient de révéler être atteint d’un cancer de la prostate diagnostiqué “juste avant Noël” 2016. Le chanteur a voulu rendre cette information publique à l’occasion de la sortie de son autobiographie Caché derrière, dans laquelle il revient sur plusieurs épisodes personnels de sa vie.

Un diagnostic annoncé avant les fêtes

Laurent Voulzy explique que son médecin lui avait laissé sur son téléphone un message qu’il jugeait “guère encourageant”. Il précise que l’annonce lui a été faite quelques jours avant Noël 2016. Le chanteur affirme avoir choisi de ne rien dire à son entourage au moment du diagnostic. Il explique avoir attendu la fin des fêtes avant de reprendre contact avec le médecin, sans en parler à qui que ce soit. Laurent Voulzy a ensuite été “pris en charge à temps en Angleterre”.

Laurent Voulzy précise avoir souhaité parler de sa maladie pour transmettre un message simple : il dit avoir voulu montrer “que l’on peut aussi s’en sortir”.