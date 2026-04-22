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Laurent Voulzy révèle être atteint d’un cancer depuis 10 ans

22 avril 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Laurent Voulzy révèle être atteint d'un cancer depuis 10 ans
Laurent Voulzy révèle être atteint d'un cancer depuis 10 ans

Laurent Voulzy vient de révéler être atteint d’un cancer de la prostate diagnostiqué “juste avant Noël” 2016. Le chanteur a voulu rendre cette information publique à l’occasion de la sortie de son autobiographie Caché derrière, dans laquelle il revient sur plusieurs épisodes personnels de sa vie.

Un diagnostic annoncé avant les fêtes

Laurent Voulzy explique que son médecin lui avait laissé sur son téléphone un message qu’il jugeait “guère encourageant”. Il précise que l’annonce lui a été faite quelques jours avant Noël 2016. Le chanteur affirme avoir choisi de ne rien dire à son entourage au moment du diagnostic. Il explique avoir attendu la fin des fêtes avant de reprendre contact avec le médecin, sans en parler à qui que ce soit. Laurent Voulzy a ensuite été “pris en charge à temps en Angleterre”.

Laurent Voulzy précise avoir souhaité parler de sa maladie pour transmettre un message simple : il dit avoir voulu montrer “que l’on peut aussi s’en sortir”.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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