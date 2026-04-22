Face à la Chine, la marine américaine déploie des missiles Patriot en mer

La marine américaine franchit une nouvelle étape stratégique en équipant ses navires de guerre de missiles Patriot PAC-3 MSE, afin de contrer la menace croissante des armes hypersoniques développées par la Chine.

Le groupe Lockheed Martin a obtenu un contrat pour intégrer ces missiles, traditionnellement utilisés par l’armée de terre, au système de combat naval Aegis. Il s’agit d’une première, marquant l’adaptation de cette technologie à des opérations en mer.

Cette évolution répond aux inquiétudes croissantes de Washington face aux capacités militaires chinoises, notamment le développement de missiles hypersoniques capables de frapper rapidement et de contourner les systèmes de défense traditionnels.

En intégrant les Patriot à ses navires, la marine américaine cherche à renforcer ses capacités de défense contre ces menaces avancées, en particulier dans la région indo-pacifique, où les tensions avec la Chine restent élevées.

Ce choix stratégique illustre la transformation des doctrines militaires face à l’émergence de nouvelles technologies d’armement. La capacité à intercepter des missiles à très haute vitesse est désormais considérée comme un enjeu majeur pour la sécurité des flottes navales.

Cette initiative pourrait également influencer d’autres forces armées alliées, dans un contexte de compétition accrue entre grandes puissances pour la maîtrise des technologies militaires de pointe.