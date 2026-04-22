— Soirée noire pour les Spurs : défaite à domicile et énorme frayeur pour Wembanyama

Les San Antonio Spurs ont connu une soirée cauchemardesque mardi. Battue à domicile par les Portland Trail Blazers (106-103), la franchise texane a surtout retenu son souffle après la sortie prématurée de Victor Wembanyama, contraint de quitter le parquet à la suite d’un violent choc à la tête.

Au-delà du revers concédé devant son public, San Antonio a vu son joueur vedette rejoindre les vestiaires en pleine rencontre, dans une scène qui a immédiatement fait basculer l’atmosphère du match. Resté quelques secondes au sol après une lourde chute, l’intérieur français a finalement quitté le terrain sans assistance, mais n’est pas revenu en jeu.

Le choc qui glace toute une salle

L’action s’est produite à 8 min 57 de la fin du deuxième quart-temps. Sur une phase offensive, Victor Wembanyama a chuté vers l’avant et a violemment heurté le parquet de la tête. Pendant quelques instants, l’inquiétude a gagné les tribunes comme le banc des Spurs, alors que le joueur de 22 ans demeurait allongé sur le sol.

Le Français a fini par se relever seul, avant de regagner le vestiaire au pas de course. Une sortie sans aide extérieure, mais qui n’a pas suffi à rassurer totalement tant la violence de l’impact semblait importante.

Un coup dur

Juste avant la pause, les Spurs ont annoncé que Victor Wembanyama ne reviendrait pas sur le parquet en raison du protocole commotion. Au moment de sa sortie, le pivot français affichait 5 points et 4 rebonds.

Sa sortie a évidemment pesé sur la suite de la rencontre. Privée de son leader et de son point d’ancrage des deux côtés du terrain, l’équipe de San Antonio a fini par céder dans une fin de match tendue, laissant Portland repartir avec une victoire précieuse.

Au-delà des chiffres, c’est surtout l’impact psychologique de cet épisode qui a marqué la soirée. Perdre un match à domicile est une mauvaise opération. Voir son meilleur joueur quitter la rencontre après un choc à la tête en est une autre, bien plus préoccupante.

Le protocole commotion, une règle stricte

Dans ce type de situation, le règlement de la NBA est strict. Un joueur ne peut pas retourner sur le terrain s’il est suspecté d’avoir subi une commotion cérébrale ou s’il présente des symptômes compatibles avec ce type de blessure.

Cette défaite face à Portland passe presque au second plan. Car désormais, l’essentiel est ailleurs : dans l’évolution de l’état de Victor Wembanyama et dans les suites qui seront données après son entrée dans le protocole commotion.