— Victor Wembanyama, plus jeune joueur de l’histoire à être sacré meilleur défenseur de l’année en NBA

Victor Wembanyama continue d’écrire l’histoire à une vitesse folle. Dans la nuit de à mardi, le pivot français des San Antonio Spurs a été désigné Défenseur de l’année en NBA pour la saison 2025-2026. À 22 ans et 98 jours, il devient le plus jeune lauréat de l’histoire de cette récompense, créée en 1982-1983. Il est aussi le premier joueur à remporter le trophée à l’unanimité, avec l’ensemble des 100 votes de première place attribués par le panel de médias internationaux.

Une domination défensive qui ne laisse place à aucun doute

Cette distinction vient couronner une saison régulière monumentale du Français, déjà considéré comme l’un des défenseurs les plus redoutés de la ligue. Wembanyama a terminé en tête de la NBA au nombre de contres par match, avec 3,1 blocks de moyenne, tout en affichant également 25,0 points, 11,5 rebonds et environ 1 interception par rencontre. Son impact ne se résume pas aux chiffres bruts : sa simple présence dans la raquette a profondément modifié les choix offensifs de ses adversaires, qui ont souvent évité le cercle ou forcé des tirs plus compliqués.

Le patron de la raquette, moteur de la métamorphose des Spurs

À San Antonio, cette domination défensive a eu des effets immédiats sur les résultats collectifs. Les Spurs ont bouclé la saison avec un bilan de 62 victoires pour 20 défaites, l’un des meilleurs de la ligue, tout en signant l’une des défenses les plus solides du championnat. Wembanyama s’est imposé comme le point d’ancrage de tout le système texan, capable de protéger le panier, de gêner les lignes de passe et de couvrir une quantité rare d’espace pour un intérieur. Son profil unique, entre mobilité extérieure et intimidation intérieure, a fait de lui le cauchemar des attaques adverses toute l’année.

Un sacre sans débat face à une concurrence reléguée au second plan

Le vote final montre d’ailleurs l’ampleur de sa supériorité. Derrière lui, Chet Holmgren d’Oklahoma City a pris la deuxième place, tandis qu’Ausar Thompson de Detroit a terminé troisième. Mais aucun des deux n’a réellement menacé le Français, tant le consensus autour de sa candidature semblait installé depuis plusieurs mois.

Un exploit qui le fait entrer dans un cercle très fermé

Ce trophée installe encore un peu plus Wembanyama dans une catégorie à part. Déjà sacré Rookie of the Year à l’unanimité en 2024, il devient l’un des rares joueurs de l’histoire à avoir remporté à la fois le titre de meilleur débutant et celui de meilleur défenseur de la ligue. Il rejoint ainsi un cercle très fermé où figurent notamment Michael Jordan et David Robinson. Pour les Spurs, cette récompense prolonge aussi une riche tradition défensive, la franchise ayant déjà vu plusieurs de ses grands noms être honorés par le passé.